Оригінал Конституції Пилипа Орлика на виставці у Києві. Фото: «Софія Київська» у Facebook

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Оригінал Конституції Пилипа Орлика виставили на огляд у Софійському соборі Києва.

Унікальний документ з 17 серпня показуватимуть у виставковому проекті, що має назву «Раритети Української козацької держави — Гетьманщини ΧVII — XVIII ст.: до 30-річчя Незалежності України». Виставка працюватиме до 14 листопада, з 9.00 до 17.00. Про це йдеться у повідомленні Національного заповідника «Софія Київська» у Facebook.

Зазначається, що виставка покликана висвітлити окремі моменти життя нашої держави на межі XVII-XVIII ст. — часів українських гетьманів Івана Мазепи (1687−1709 роки) та Пилипа Орлика (1710−1742 роки). Відвідувачі мають змогу побачити вісім оригінальних пам’яток козацької доби, які зберігаються в архівних та музейних закладах Королівства Швеції та України. Це — гетьманська булава з Кабінету раритетів єпархіальної бібліотеки міста Лінчопін та латиномовний примірник «Пактів та Конституцій війська Запорозького…» 1710 року з державного архіву Швеції у Стокгольмі.

З українських музеїв на виставку привезли — п’ять універсалів 1687—1702 років, виданих у Батурині гетьманом Іваном Мазепою з Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського в Києві, а також Клейнод гетьмана Івана Мазепи — знак гідності голови української держави з ДП «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал» у Києві.

Як відомо, Конституція Пилипа Орлика вважається однією з перших конституцій Європи і фактично проголошувала в Україні незалежну республіку з протекторатом шведського короля замість підданства царю, що було великим кроком уперед у політичній думці того часу. Документ ухвалили на зборах козацтва 5 квітня 1710 року. Він містить преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана. Конституція Пилипа Орлика була укладена у двох примірниках: українською та латинською мовами та має дві староукраїнські редакції. Оригінал, написаний рукою Пилипа Орлика, зберігається в Національному архіві Швеції у Стокгольмі.

Нагадаємо, у серпні Конституцію Пилипа Орлика вперше в історії привезли в Київ зі Швеції. Виявилося, що до Києва Основний закон гетьмана потрапив вперше за 311 років.