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Талібан оголосив амністію та на тлі арештів пообіцяв спокійне життя

Талібан оголосив амністію і на тлі арештів пообіцяв спокійне життя (ФОТО)

17 сер 2021, 11:00
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Рух Талібан оголосив амністію по всьому Афганістану і закликав жінок приєднатися до його уряду. Крім того, таліби попросили чиновників поновити роботу.

Амністія від Талібану, який захопив владу в Афганістані, стосується й колишніх урядовців. Заяву талібів оприлюднило агентство AFP. Вони обіцяють, що в Кабул повернеться «повсякденне життя».

16 серпня представник руху Сухайл Шахін заявив, що Талібан не допустить у країні самосуду, і всі політичні покарання, в тому числі страти і ампутації кінцівок, будуть застосовуватися тільки за рішенням шаріатського суду.

За його словами, жителям країни дозволять критикувати кого завгодно, але страчувати і забивати людей камінням без відповідного судового рішення буде заборонено.

Ситуація в Кабулі

За словами очевидиці подій, у Кабулі досить спокійно і мирно, звуки пострілів було чутно лише один раз. Співрозмовниця ВВС розповідає, що працювала в Афганістані три роки: два місяці в Кабулі, місяць в Україні. Мала ще два-три тижні залишатися на роботі.

З місцевих ніхто не вірив, що так станеться, що так скоро здадуть це місто. Мені подзвонили вчора ввечері і сказали збирати речі, — розповідає евакуйована 16 серпня українка.

За її словами, рішення їхати було однозначним, адже вона жінка і не могла б почуватися безпечно за режиму талібів.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не планує згортати чи скорочувати свою присутність на території Афганістану після захоплення влади Талібаном.

Талібан оголосив амінстію і на тлі арештів пообіцяв спокійне життя, фото - ТАСС

Амністія на тлі арештів

При цьому постійний представник Афганістану при ООН Гулам Ісакзай розповів, що бойовики Талібану вже почали шукати людей по домівках і влаштовувати над ними жорстокі розправи. Він висловив упевненість в тому, що величезна кількість афганців не зможе брати участь у політичному, економічному і соціальному житті країни саме через владу талібів.

В понеділок стало відомо, що таліби взяли під свій контроль інформаційне агентство Tolonews, яке, втім, продовжило випускати новини, про перші арешти «причетних до злочинів» і розпуск урядового спецназу.

Талібан оголосив амінстію і на тлі арештів пообіцяв спокійне життя, фото - ТАСС

17 серпня стало відомо, що один з лідерів Талібану, екс-міністр вищої освіти Амір Хан Муттакі, в Кабулі проводить переговори з колишнім президентом Афганістану Хамідом Карзаєм і колишнім головою Вищої ради щодо примирення. Вони домовляються про склад нового уряду, який раніше Талібан пообіцяв зробити «інклюзивним».

Талібан оголосив амінстію і на тлі арештів пообіцяв спокійне життя, фото - ТАСС

Евакуація триває

Тим часом країни світу продовжують евакуацію своїх громадян з Афганістану. 17 серпня в Кабулі приземлився літак із французькими спецпризначенцями.

Про рішення евакуювати весь склад свого посольства в Афганістані повідомило міністерство закордонних справ Індії.

Талібан оголосив амінстію і на тлі арештів пообіцяв спокійне життя, фото - ТАСС

За інформацією МЗС Південної Кореї, всі співробітники посольства країни і південнокорейські громадяни вже вивезені з Афганістану.

У вівторок вранці міжнародний аеропорт Кабула відновив прийом і відправку військово-транспортних літаків. Робота аеропорту була перервана у зв’язку з виниклим там хаосом, коли афганці, які намагаються покинути країну, зайняли злітно-посадкову смугу, штурмували авіалайнери.

Контроль і управління повітряним рухом в аеропорту здійснюють американські оператори.

Талібан оголосив амінстію і на тлі арештів пообіцяв спокійне життя, фото - ТАСС

Утім, німецькі ЗМІ заявили, що військовий літак Бундесверу не зміг приземлитися вранці 17 серпня в Кабулі та полетів на дозаправку у Ташкент.

У столиці Афганістану Кабулі після евакуації представників міжнародної спільноти залишилося тільки три посольства — Росії, Китаю та Пакистану.

Історія питання

Нагадаємо, що таліби почали активні бойові дії в Афганістані з травня на тлі початку виведення з країни військ США та їхніх союзників. Сили Талібану, що увійшли в неділю в афганську столицю і зайняли президентську резиденцію, заявили, що звільнили Афганістан і вважають війну, яку вони вели, завершеною.

Президент Афганістану Ашраф Гані втік із країни.


Угруповання Талібан проголосило відновлення влади над Афганістаном. У лютому 2020 року за посередництва США відбулися прямі переговори між Талібаном та офіційною владою Афганістану.

Сторони уклали угоду, за якою мав би початися внутрішній політичний діалог, а таліби зобов’язалися припинити напади. Коли почалася активна фаза виведення західних військ з Афганістану, стало очевидно, що афганські військові та правоохоронці не справляються з натиском талібів. Бойовики встановили контроль над абсолютною більшістю провінцій Афганістану за три місяці, а 15 серпня зайшли в Кабул.

Джерело: Ракурс


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