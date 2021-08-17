Талібан оголосив амністію та на тлі арештів пообіцяв спокійне життя

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Рух Талібан оголосив амністію по всьому Афганістану і закликав жінок приєднатися до його уряду. Крім того, таліби попросили чиновників поновити роботу.

Амністія від Талібану, який захопив владу в Афганістані, стосується й колишніх урядовців. Заяву талібів оприлюднило агентство AFP. Вони обіцяють, що в Кабул повернеться «повсякденне життя».

16 серпня представник руху Сухайл Шахін заявив, що Талібан не допустить у країні самосуду, і всі політичні покарання, в тому числі страти і ампутації кінцівок, будуть застосовуватися тільки за рішенням шаріатського суду.

За його словами, жителям країни дозволять критикувати кого завгодно, але страчувати і забивати людей камінням без відповідного судового рішення буде заборонено.

Ситуація в Кабулі

За словами очевидиці подій, у Кабулі досить спокійно і мирно, звуки пострілів було чутно лише один раз. Співрозмовниця ВВС розповідає, що працювала в Афганістані три роки: два місяці в Кабулі, місяць в Україні. Мала ще два-три тижні залишатися на роботі.

З місцевих ніхто не вірив, що так станеться, що так скоро здадуть це місто. Мені подзвонили вчора ввечері і сказали збирати речі, — розповідає евакуйована 16 серпня українка.

За її словами, рішення їхати було однозначним, адже вона жінка і не могла б почуватися безпечно за режиму талібів.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не планує згортати чи скорочувати свою присутність на території Афганістану після захоплення влади Талібаном.

Амністія на тлі арештів

При цьому постійний представник Афганістану при ООН Гулам Ісакзай розповів, що бойовики Талібану вже почали шукати людей по домівках і влаштовувати над ними жорстокі розправи. Він висловив упевненість в тому, що величезна кількість афганців не зможе брати участь у політичному, економічному і соціальному житті країни саме через владу талібів.

В понеділок стало відомо, що таліби взяли під свій контроль інформаційне агентство Tolonews, яке, втім, продовжило випускати новини, про перші арешти «причетних до злочинів» і розпуск урядового спецназу.

17 серпня стало відомо, що один з лідерів Талібану, екс-міністр вищої освіти Амір Хан Муттакі, в Кабулі проводить переговори з колишнім президентом Афганістану Хамідом Карзаєм і колишнім головою Вищої ради щодо примирення. Вони домовляються про склад нового уряду, який раніше Талібан пообіцяв зробити «інклюзивним».

Евакуація триває

Тим часом країни світу продовжують евакуацію своїх громадян з Афганістану. 17 серпня в Кабулі приземлився літак із французькими спецпризначенцями.

Про рішення евакуювати весь склад свого посольства в Афганістані повідомило міністерство закордонних справ Індії.

За інформацією МЗС Південної Кореї, всі співробітники посольства країни і південнокорейські громадяни вже вивезені з Афганістану.

У вівторок вранці міжнародний аеропорт Кабула відновив прийом і відправку військово-транспортних літаків. Робота аеропорту була перервана у зв’язку з виниклим там хаосом, коли афганці, які намагаються покинути країну, зайняли злітно-посадкову смугу, штурмували авіалайнери.

Контроль і управління повітряним рухом в аеропорту здійснюють американські оператори.

Утім, німецькі ЗМІ заявили, що військовий літак Бундесверу не зміг приземлитися вранці 17 серпня в Кабулі та полетів на дозаправку у Ташкент.

У столиці Афганістану Кабулі після евакуації представників міжнародної спільноти залишилося тільки три посольства — Росії, Китаю та Пакистану.

Історія питання

Нагадаємо, що таліби почали активні бойові дії в Афганістані з травня на тлі початку виведення з країни військ США та їхніх союзників. Сили Талібану, що увійшли в неділю в афганську столицю і зайняли президентську резиденцію, заявили, що звільнили Афганістан і вважають війну, яку вони вели, завершеною.

Президент Афганістану Ашраф Гані втік із країни.

Угруповання Талібан проголосило відновлення влади над Афганістаном. У лютому 2020 року за посередництва США відбулися прямі переговори між Талібаном та офіційною владою Афганістану.

Сторони уклали угоду, за якою мав би початися внутрішній політичний діалог, а таліби зобов’язалися припинити напади. Коли почалася активна фаза виведення західних військ з Афганістану, стало очевидно, що афганські військові та правоохоронці не справляються з натиском талібів. Бойовики встановили контроль над абсолютною більшістю провінцій Афганістану за три місяці, а 15 серпня зайшли в Кабул.