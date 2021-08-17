Легендарный суперкар McLaren F1 продали за рекордную сумму

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Ракурс

Редкий суперкар McLaren F1 продали на аукционе классических автомобилей Gooding & Company США.

За авто пробегом менее 400 км заплатили больше 20 млн долл. Об этом сообщается на сайте аукциона.

McLaren F1 под номером «029» стал 25-м по счету серийным экземпляром легендарной модели, тираж которой был ограничен всего 106 экземплярами. Автомобиль имеет уникальный цвет кузова под названием Creighton Brown, разработанный индивидуально для покупателя.

Суперкар британской марки в 1998 году попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый автомобиль в мире, когда специально доработанный суперкар смог разогнаться до 386,4 км в час.

Это звание модель удерживала вплоть до 2005 года, когда шведский Koenigsegg CCR показал максимальную скорость в 387,87 км в час.

Автомобиль долгие годы принадлежал японскому коллекционеру. Вес автомобиля составляет 1 тыс. 240 кг. Экземпляр имеет широкую коллекцию оригинальных аксессуаров в комплекте с машиной.