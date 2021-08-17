Ученые США обнаружили фактор, повышающий смертность от COVID-19

https://racurs.ua/n158896-uchenye-ssha-obnarujili-faktor-povyshauschiy-smertnost-ot-covid-19.html

Ракурс

Фактор, который увеличивает смертность от COVID-19, обнаружили ученые Гарвардской школы Чана совместно с учеными Исследовательского института экологических систем в Редлендсе и Школы инженерных и прикладных наук Джона Полсона при Гарвардском университете. По их мнению, дым от лесных пожаров, вероятно, послужил причиной тысяч дополнительных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а также смертей от COVID-19 на западе США в прошлом году, пишет Medical Xpress.

Лесные пожары производят высокие уровни мелких твердых частиц (PM2,5), связанных с возникновением астмы, хронических обструктивных заболеваний легких и других респираторных заболеваний у людей. В то же время ученые впервые исследовали, каким образом увеличение уровня PM2,5 способствует развитию коронавирусной болезни.

В 2020 году огонь в США охватил масштабные лесные участки в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне. Ученые построили статистическую модель для количественной оценки влияния дыма от лесных пожаров на коронавирусную инфекцию. Они изучили связь между данными по округам и суточными концентрациями PM2,5 в воздухе, днями лесных пожаров и количеством случаев COVID-19 и смертей в 92 округах из трех штатов.

Исследование показало, что с 15 августа до 15 октября 2020 года, когда активность пожаров была максимальной, средний суточный уровень PM2,5 составлял 31,2 мкг/м3 по сравнению с 6,4 мкг/м3. Например, 14−17 сентября в округе Моно, штат Калифорния, четыре дня подряд уровни PM2,5 превышали 500 мкг/м3.

В среднем по всем округам ежедневное увеличение PM2,5 на 10 мкг/м3 ученые связали с повышением случаев COVID-19 на 11,7% и ростом смертей на 8,4%. Наибольшее влияние на частоту COVID-19 наблюдалось в округах Сонома, штат Калифорния, и Уитмен, штат Вашингтон, с увеличением на 65,3% и 71,6% соответственно.

Исследование установило, что в трех штатах количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией и смертей, связанных с увеличением PM2,5 от лесных пожаров, составило соответственно 19 тыс. 700 и 750 человек.

2020 принес с собой невероятные проблемы в сфере здравоохранения из-за конвергенции пандемии COVID-19 и лесных пожаров на западе Соединенных Штатов. В этом исследовании мы приводим доказательства того, что изменения климата, которая увеличивает частоту и интенсивность лесных пожаров, и пандемия — катастрофическая комбинация, — указала профессор биостатистики, народонаселения и данных в Гарвардской школе Чана Франческа Доминичи.

Источник: Medical Xpress