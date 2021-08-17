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Ракурс
У Зеленского ударили по свадебным фотографам во власти – детали законопроекта

У Зеленского ударили по свадебным фотографам во власти — детали законопроекта

17 авг 2021, 11:37
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Закон Украины «О центральных органах исполнительной власти» хотят изменить. Речь идет о требованиях к лицу, которое назначается на должность первого заместителя министра или заместителя министра.

Соответствующий законопроект под номером № 5846−1 зарегистрировали в Верховной Раде. Текст проекта опубликован на сайте парламента.

Среди авторов законопроекта — нардеп партии «Слуга народа», представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

Проект предусматривает, что лица, которые будут назначаться на должности первого заместителя министра или заместителя министра, должны иметь не менее десяти лет совокупного стажа профессиональной деятельности в одной или нескольких сферах.


По мнению авторов закона, это обеспечит повышение уровня квалификационных требований и будет способствовать привлечению к работе лиц с опытом работы в сфере деятельности министерств.

Также эти требования будут способствовать налаживанию коммуникации и привлечению к сотрудничеству с министерством других профильных специалистов в соответствующей области.

Источник: Ракурс


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