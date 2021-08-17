У Зеленського вдарили по весільним фотографам у владі – деталі законопроекту. Фото: umbrellait.com

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Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» хочуть змінити. Йдеться про вимоги до особи, яка призначається на посаду першого заступника міністра чи заступника міністра.

Відповідний законопроект під номером № 5846−1 зареєстрували у Верховній Раді. Текст проекту опублікований на сайті парламенту.

Серед авторів законопроекту — нардеп партії «Слуга народу», представник Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря.

Проект передбачає, що особи, які призначатимуться на посади першого заступника міністра чи заступника міністра, повинні мати не менше десяти років сукупного стажу професійної діяльності в одній чи декількох сферах.

На думку авторів закону, це забезпечить підвищення рівня кваліфікаційних вимог та сприятиме залученню до роботи осіб із досвідом роботи у сфері діяльності міністерств.

Також ці вимоги сприятимуть налагодженню комунікації та залученню до співпраці з міністерством інших профільних фахівців у відповідній галузі.