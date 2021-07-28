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Ракурс
В Україні почали перевіряти чиновників на знання української мови, фото: «Укрінформ»

Що запитують держслужбовців на іспиті з української мови, розповіли ЗМІ

28 лип 2021, 17:33
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Іспити з державної мови для чиновників розпочалися в Україні 19 липня.

Під час цих іспитів чиновникам пропонують уявити себе зіркою естради або мандрівником, який веде свій YouTube-канал. Про це повідомляє видання «Слово і діло» з посиланням на держслужбовців, які взяли участь в іспиті.

Зазначається, що іспит складається з чотирьох етапів:

  • «культура мови»;
  • «читання»;
  • «письмо»;
  • «говоріння».

Так, у межах завдань на «говоріння» чиновникам пропонують розповісти про екзотичні страви, які вони куштували, поміркувати, чому люди займаються спортом та перелічити плюси і мінуси соціальних мереж.

Водночас, на сайті Нацкомісії наведені зовсім інші приклади, і вони безпосередньо стосуються державної служби, — наголошує видання.


Нагадаємо, для отримання державного сертифіката про достатній рівень володіння українською мовою, чиновникам необхідно набрати 80 і більше балів (мінімум 50% + 1 бал).

Джерело: «Слово і діло»


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