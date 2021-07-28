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В Украине начали проверять чиновников на знание украинского языка, фото: «Укринформ»

О чем спрашивают госслужащих на экзамене по украинскому языку, рассказали СМИ

28 июл 2021, 17:33
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Экзамены по государственному языку для чиновников начались в Украине 19 июля.

Во время этих экзаменов чиновникам предлагают представить себя звездой эстрады или путешественником, который ведет свой YouTube-канал. Об этом сообщает издание «Слово и дело» со ссылкой на госслужащих, которые приняли участие в экзамене.

Отмечается, что экзамен состоит из четырех этапов:

  • «Культура речи»;
  • «Чтение»;
  • «Письмо»;
  • «Общение».

Так, в рамках задач на «общение» чиновникам предлагают рассказать об экзотических блюдах, которые они пробовали, подумать, почему люди занимаются спортом и перечислить плюсы и минусы социальных сетей.

Вместе с тем, на сайте Нацкомиссии приведены совсем другие примеры, и они непосредственно касаются государственной службы, — отмечает издание.


Напомним, для получения государственного сертификата о достаточном уровне владения украинским языком, чиновникам необходимо набрать 80 и более баллов (минимум 50% + 1 балл).

Источник: «Слово и дело»


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