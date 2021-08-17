Вчені США виявили фактор, який збільшує смертність від COVID-19

https://racurs.ua/ua/n158896-vcheni-ssha-vyyavyly-faktor-yakyy-zbilshuie-smertnist-vid-covid-19.html

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Фактор, який збільшує смертність від COVID-19, виявили науковці Гарвардської школи Чана спільно з вченими Дослідницького інституту екологічних систем в Редлендсі та Школи інженерних і прикладних наук Джона Полсона при Гарвардському університеті. На їхню думку, дим від лісових пожеж, ймовірно, послугував причиною тисяч додаткових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, а також смертей від COVID-19 на заході США торік, пише Medical Xpress.

Лісові пожежі виробляють високі рівні дрібних твердих частинок (PM2,5), пов’язані з виникненням астми, хронічних обструктивних захворювання легень та інших респіраторних захворювань у людей. Водночас науковці вперше дослідили, яким чином збільшення рівня PM2,5 сприяє розвитку коронавірусної хвороби.

Торік вогонь у США охопив масштабні лісові ділянки в Каліфорнії, Орегоні та Вашингтоні. Науковці побудували статистичну модель для кількісної оцінки впливу диму від лісових пожеж на перебіг коронавірусної інфекції. Вони вивчили зв’язок між даними по округах і добовими концентраціями PM2,5 у повітрі за даними моніторингу, днями лісових пожеж та кількістю випадків COVID-19 і смертей у 92 округах з трьох штатів.

Дослідження показало, що з 15 серпня до 15 жовтня 2020 року, коли активність пожеж була максимальною, середній добовий рівень PM2,5 становив 31,2 мкг/м3 у порівнянні з 6,4 мкг/м3. Наприклад, торік 14−17 вересня в окрузі Моно, штат Каліфорнія, чотири дні поспіль рівні PM2,5 перевищували 500 мкг/м3.

В середньому по всіх округах щоденне збільшення PM2,5 на 10 мкг/м3 вчені пов’язали зі збільшенням випадків COVID-19 на 11,7% і ростом смертей на 8,4%. Найбільший вплив на частоту COVID-19 спостерігався в округах Сонома, штат Каліфорнія, і Вітмен, штат Вашингтон, зі збільшенням на 65,3% і 71,6% відповідно.

Дослідження встановило, що в трьох штатах кількість випадків інфікування коронавірусом і смертей, пов’язаних зі збільшенням PM2,5 від лісових пожеж, склало відповідно 19 тис. 700 і 750 осіб.

2020 рік приніс із собою неймовірні проблеми у сфері охорони здоров’я через конвергенцію пандемії COVID-19 і лісових пожеж на заході Сполучених Штатів. У цьому дослідженні ми наводимо докази того, що зміна клімату, яка збільшує частоту і інтенсивність лісових пожеж, і пандемія — катастрофічна комбінація, — вказала професорка біостатистики, народонаселення і даних у Гарвардській школі Чана Франческа Домінічі.

Джерело: Medical Xpress