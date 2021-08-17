Легендарний суперкар McLaren F1 продали за рекордну суму

https://racurs.ua/ua/n158897-legendarnyy-superkar-mclaren-f1-prodaly-za-rekordnu-sumu-foto-video.html

Ракурс

Рідкісний суперкар McLaren F1 продали на аукціоні класичних автомобілів Gooding & Company США.

За авто пробігом менш як 400 км заплатили понад 20 млн дол. Про це повідомляється на сайті аукціону.

McLaren F1 під номером «029» став 25-м за рахунком серійним екземпляром легендарної моделі, тираж якої був обмежений всього 106 екземплярами. Автомобіль має унікальний колір кузова під назвою Creighton Brown, розроблений індивідуально для покупця.

Суперкар британської марки в 1998 році потрапив до Книги рекордів Гіннесса як найшвидший автомобіль у світі, коли спеціально доопрацьований суперкар зміг розігнатися до 386,4 км на годину.

Це звання модель утримувала аж до 2005 року, коли шведський Koenigsegg CCR показав максимальну швидкість в 387,87 км на годину.

Автомобіль довгі роки належав японському колекціонерові. Вага автомобіля становить 1 тис. 240 кг. Екземпляр має чималу колекцію оригінальних аксесуарів в комплекті з машиною.