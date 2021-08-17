Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Легендарний суперкар McLaren F1 продали за рекордну суму

Легендарний суперкар McLaren F1 продали за рекордну суму (ФОТО, ВІДЕО)

17 сер 2021, 12:15
999

Рідкісний суперкар McLaren F1 продали на аукціоні класичних автомобілів Gooding & Company США.

За авто пробігом менш як 400 км заплатили понад 20 млн дол. Про це повідомляється на сайті аукціону.

McLaren F1 під номером «029» став 25-м за рахунком серійним екземпляром легендарної моделі, тираж якої був обмежений всього 106 екземплярами. Автомобіль має унікальний колір кузова під назвою Creighton Brown, розроблений індивідуально для покупця.

Суперкар британської марки в 1998 році потрапив до Книги рекордів Гіннесса як найшвидший автомобіль у світі, коли спеціально доопрацьований суперкар зміг розігнатися до 386,4 км на годину.

Це звання модель утримувала аж до 2005 року, коли шведський Koenigsegg CCR показав максимальну швидкість в 387,87 км на годину.


Автомобіль довгі роки належав японському колекціонерові. Вага автомобіля становить 1 тис. 240 кг. Екземпляр має чималу колекцію оригінальних аксесуарів в комплекті з машиною.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів