Талібан потрапив під санкції Facebook. Фото: prohotelia.com

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Ісламістська організація Талібан потрапила під заборону соціальної мережі Facebook, оскільки адміністрація дотримується «авторитету міжнародного співтовариства».

Талібан потрапив під санкції як терористична організація згідно із законодавством США, тому їм заборонили користуватися послугами соцмережі відповідно до нашої політики щодо небезпечних організацій. Це передбачає видалення акаунтів, які ведуться талібами або від їхнього імені, і заборону прославляння організації, підтримку та представлення. Про це 17 серпня повідомляє ВВС.

У компанії наголосили, що ця політика застосовується до всіх її платформ, включаючи соцмережу Facebook, Instagram та WhatsApp. Наразі Фейсбук має спеціальну команду афганських експертів для моніторингу та видалення контенту, пов’язаного з «Талібаном».

Також повідомляють, що для спілкування таліби використовують месенджер WhatsApp. У Facebook заявляють, що вживатимуть заходів, якщо знайдуть облікові записи в додатку, які будуть пов’язані з групою.

Нагадаємо, Росія заявила про хороші відносини з талібами. Спецпредставник президента РФ по Афганістану Замір Кабулов повідомив про заплановані контакти з главою політичного офісу «Талібану». Раніше в Москві переконували, що не ведуть переговорів із терористами.

Джерело: ВВС