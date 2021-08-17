Мощная песчаная буря накрыла Испанию

https://racurs.ua/n158900-moschnaya-peschanaya-burya-nakryla-ispaniu-video.html

Ракурс

Мощная песчаная буря и штормовой ветер ударили по Испании, которая в настоящее время страдает от чрезвычайной жары — на значительной части территории страны градусники термометров показывали 40ºC, а в южных районах — 45ºC.

Сильный ветер прошелся по Альбасете и Гандии в это воскресенье, спровоцировав песчаную бурю. В населенных пунктах муниципалитета Гандия (провинции Валенсия) порывы ветра сорвали колесо обозрения в парке развлечений на пляже. Видео стихии очевидцы обнародовали в соцсетях.

Видео, на котором внезапный ураган сеет панику в разных районах столицы Альбасете, стало вирусным. Большая песчаная буря накрывала на своем пути многоэтажные дома и на время превратила город в пустыню.

Напомним, 17 июля пылевая буря из Африки вместе с ураганным ветром, песком и пылью внезапно накрыла Троещину. Пыльная буря тогда наделала бед на левом берегу Киева.