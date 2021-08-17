Спалах коронавірусу стався в дитячому центрі «Молода гвардія» в Одесі. Фото: odessitua.com

https://racurs.ua/ua/n158902-spalah-koronavirusu-stavsya-v-dytyachomu-centri-moloda-gvardiya-v-odesi.html

Ракурс

Коронавірусним захворюванням COVID-19 інфікувалися десятки дітей із центру «Молода гвардія» в Одесі.

Медики зафіксували захворювання у 42-х дітей і двох вихователів. Хворих ізолювали, а в дитячому центрі запровадили карантинні заходи. Про це 17 серпня повідомив «Укрінформу» із посиланням на Департамент охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації.

Станом на 17 серпня виявлено інфікування коронавірусом 42-х дітей і двох вихователів дитячого закладу, — повідомили у відомстві.

В «Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України» заявили, що 17 серпня лабораторно підтвердили методом ПЛР інфікування коронавірусом 111 жителів Одещини.

Нагадаємо, станом на ранок 17 серпня коронавірус в Україні виявили у 890 осіб. Одужати змогли 433 пацієнтів, а померли від ускладнень 27 осіб. Впродовж понеділка медики госпіталізували з підтвердженням чи підозрою на захворювання 379 українців.

Джерело: «Укрінформ»