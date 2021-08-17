Янукович згадав про українців — лякає поверненням “старих добрих часів”

https://racurs.ua/ua/n158903-yanukovych-zgadav-pro-ukrayinciv-lyakaie-povernennyam-staryh-dobryh-chasiv.html

Ракурс

Віктор Янукович, колишній президент України, котрий втік й переховується в Росії після розстрілів учасників Революції гідності, звернувся до громадян з пропагандистською заявою з нагоди 30-річчя Незалежності.

Янукович заявив, що в часи його правління українцям «жилося краще». Відповідне довжелезне проросійське звернення засудженого за держзраду втікача російською мовою опублікував у Фейсбук його прес-секретар Юрій Карасір.

Януковичу примарилася стабільність, яка «до 2014 року була в країні, оскільки Київ співпрацював з Москвою». Окрім цього, екс-президент заявив, що він «забезпечив повну свободу слова, навіть тоді, коли ця свобода посягала на державність». Зауважимо, що за час президентства Януковича в Україні відновилася цензура, низка журналістів виходили на протести через утиски свободи слова.

Не так давно перший президент України Леонід Кравчук заявив, що найбільшою своєю помилкою він вважає те, що вірив Росії… Так, і до 2014 року в нас були розбіжності з Росією, але ми вирішували їх шляхом переговорів та компромісу, — так охарактеризував свою політику капітуляції перед Кремлем держзрадник.

Головною помилкою 30-річної історії України Янукович назвав «відмову від добросусідства з Росією».

Продовжуючи російський наратив, він укотре звинуватив Майдан у війні на Сході України та анексії Криму. Також Янукович традиційно для російської пропаганди заговорив про утиски російськомовного населення.

Нагадаємо, Янукович втік з України взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час Революції гідності. Всі ці роки президент-утікач переховується у Росії. У січні 2019 року Оболонський райсуд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві в плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни РФ і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Цьогоріч Януковичу повідомили про підозру в держзраді через підписання «Харківських угод» на користь Росії. Янукович надав тоді ще президенту РФ Дмитру Медведєву допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.