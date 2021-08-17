Масові обшуки та затримання в Криму. Фото: «Кримська солідарність»

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Масові обшуки 17 серпня влаштували російські окупанти в різних районах Криму.

Внаслідок обшуків співробітники ФСБ затримали п’ятьох осіб. У Нахімовському районі Севастополя співробітники ФСБ вивезли активістів Рустема Мурасова і Рустема Таїрова, в Балаклавському районі Севастополя — Джеббара Бекірова, в Бахчисарайському районі — активіста Заура Абдуллаєва, в Сімферопольському районі Криму — Раїфа Февзієва. Про це повідомило об'єднання «Кримська солідарність».

Активісти стверджують, що чотирьох кримських татар доставили в управління російської Федеральної служби безпеки у Севастополі, імама із села Строгонівка Сімферопольського району Раїфа Февзієва — в управління ФСБ у Сімферополі.

Повідомляється, що затримані — місцевий імам Раіф Февзі та активісти Рустем Мурасов, Рустем Таїров, Джаббар Бекіров і Заур Абдуллаєв, які систематично відвідували політичні судилища і підтримували сім’ї політв’язнів.

За інформацією «Кримської солідарності», дозвіл на слідчі дії дав Ленінський райсуд Севастополя, а отримані від силовиків країни-агресора дані «дають підставу органам попереднього розслідування вважати, що в житлових і підсобних приміщеннях домоволодіння за місцем реєстрації та проживання Мурасова Рустема, можливо, зберігаються електронні носії інформації, в тому числі ПЕОМ, електронні книги, мобільні телефони, USB-накопичувачі, на яких міститься інформація про діяльність терористичної організації „Партія ісламського визволення“ („Хізб ут-Тахрір аль-Іслямі“), екстремістська література зазначеної організації, а також інші предмети й документи, що мають доказове значення у кримінальній справі».

Нагадаємо, 16 серпня російський суд відправив за ґрати фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір». Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону засудив чотирьох фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір». Кримські татари отримали терміни від 12 до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.