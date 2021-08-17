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Ракурс
Массовые обыски и задержания в Крыму. Фото: «Крымская солидарность»

Массовые обыски и задержания в Крыму устроили оккупанты (ФОТО)

17 авг 2021, 11:05
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Массовые обыски 17 августа устроили российские оккупанты в разных районах Крыма.

В результате обысков сотрудники ФСБ задержали пять человек. В Нахимовском районе Севастополя сотрудники ФСБ вывезли активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова, в Балаклавском районе Севастополя — Джеббара Бекирова, в Бахчисарайском районе — активиста Заура Абдуллаева, в Симферопольском районе Крыма — Раифа Февзиева. Об этом сообщило объединение «Крымская солидарность».

Активисты утверждают, что четырех крымских татар доставили в управление ФСБ России в Севастополе, имама из села Строгоновка Симферопольского района Раифа Февзиева — в управление ФСБ в Симферополе.

Сообщается, что задержанные — местный имам Раиф Февзи и активисты Рустем Мурасов, Рустем Таиров, Джаббар Бекиров и Заур Абдуллаев, которые систематически посещали политические судилища и поддерживали семьи политзаключенных.

Масові обшуки та затримання в Криму. Фото: «Кримська солідарність»

Масові обшуки та затримання в Криму. Фото: «Кримська солідарність»

Масові обшуки та затримання в Криму. Фото: «Кримська солідарність»

Масові обшуки та затримання в Криму. Фото: «Кримська солідарність»

Масові обшуки та затримання в Криму. Фото: «Кримська солідарність»

Масові обшуки та затримання в Криму. Фото: «Кримська солідарність»


По информации «Крымской солидарности», разрешение на следственные действия дал Ленинский райсуд Севастополя, а полученные от силовиков страны-агрессора данные «дают основание органам предварительного расследования считать, что в жилых и подсобных помещениях домовладения по месту регистрации и проживания Мурасова Рустема, возможно, хранятся электронные носители информации, в том числе ПЭВМ, электронные книги, мобильные телефоны, USB-накопители, на которых содержится информация о деятельности террористической организации „Партия исламского освобождения“ („Хизб ут-Тахрир аль-Ислями“), экстремистская литература указанной организации, а также другие предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу».

Напомним, 16 августа российский суд отправил за решетку фигурантов алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир». Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону осудил четырех фигурантов Алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир». Крымские татары получили сроки от 12 до 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Источник: Ракурс


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