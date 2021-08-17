Обыски и задержания в оккупированном Крыму прокомментировал Зеленский. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Освободить задержанных в результате обысков крымских татар призвал президент Украины Владимир Зеленский.

Россияне должны прекратить преследование людей в оккупированном Крыму. Москва вновь вопиюще нарушает права человека на аннексированном полуострове. Об этом 17 августа глава государства сообщил на собственной странице в Twitter.

Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди уволены, — говорится в сообщении.

Также на события на аннексированном полуострове отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. В дипломатическом ведомстве призвали освободить не только сегодня задержанных крымских татар, но и всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Дипломаты призвали международное сообщество продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и усилить давление на РФ для прекращения ею грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

В МИД отметили, что эти обыски рассматривают как провокацию накануне инаугурационного саммита «Крымской платформы».

Напомним, 17 августа в разных районах Крыма прошли массовые обыски, в результате которых сотрудники ФСБ задержали пять человек. Сообщается, что задержанные — местный имам Раиф Февзи и активисты Рустем Мурасов, Рустем Таиров, Джаббар Бекиров и Заур Абдуллаев, которые систематически посещали политические судилища и поддерживали семьи политзаключенных.