Кличко обвинил Зеленского в совковой инсталляции в центре Киева. Фото: Фокус

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Ракурс

Скандал с инсталляцией на Аллее Героев Небесной сотни прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные выставки. Об этом председатель столицы написал в своих соцсетях.

Организацией празднования Дня Независимости, в частности концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис президента, — сказал Кличко.

Он добавил, что в распоряжении КГГА к празднованию 30-летия Независимости на Аллее Героев Небесной сотни предполагалось только возложение цветов.

Руководство мемориального комплекса Героев Небесной сотни — Музея Революции достоинства подтвердило, что установка инсталляции было согласовано с ним. Кличко дал поручение убрать эту выставку.

Я считаю, что на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу, — сказал мэр.

Напомним, 17 августа на Аллее Героев Небесной сотни установили декорации для праздничной постановки прямо посреди мемориала, где расположены портреты погибших участников Революции достоинства. На этом месте уже разместили декорации мороженого, автоматов с газировкой и советских «хрущевок».