Нацкорпус крушит совковые декорации в Киеве, произошли столкновения

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На Аллее Героев Небесной сотни, где расположены портреты погибших участников Революции достоинства, и 17 августа появились декорации к празднованию Дня Независимости в советском стиле, произошли столкновения между представителями Нацкорпуса и полицией.

Активисты пришли в центр Киева с намерением убрать советские декорации, которыми Офис президента прикрыл портреты погибших Героев Небесной сотни.

Власти решили устроить ностальгическую выставку на месте, где расстреливали Небесную сотню. Считаем такие действия аморальными и недостойными для представителей власти. Отметим также, что согласно пункту 2.2 Порядка проведения массовых мероприятий в городе Киеве, запрещается проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни, — заявили в Нацкорпусе.

Инсталляция советской квартиры изображает эпоху начала независимости. Работа проводилась по прямому указанию Зеленского. Позже пришла группа из Нацкорпуса и сломала две инсталляции, после чего их оттеснила полиция, — пишет УП.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что «символы ностальгии по Советскому союзу» неуместны. Он отметил, что КГГА не имеет к этому отношения и отметил, что их установкой занимается Офис президента Владимира Зеленского.

Полиция провела жесткое задержание нескольких членов Нацкорпуса, которые крушили декорации на Аллее Героев Небесной сотни. Их пытались отбить у полиции, однако задержанных правоохранители затолкали в автобус. Они жаловались на применение силы.

Напомним, 17 августа на Аллее Героев Небесной сотни установили декорации для праздничной постановки прямо посреди мемориала, где расположены портреты погибших участников Революции достоинства. На этом месте уже разместили декорации мороженого, автоматов с газировкой и советских «хрущевок».