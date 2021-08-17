Зеленський не відповідає посаді президента, фото - Детектор медіа

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський не володіє необхідними якостями особистості, щоб бути главою держави. Так вважає майже половина опитаних українців. Вони оцінюють наявні результати його діяльності негативно, повідомляється у звіті про опитування Центру Разумкова.

47,5% респондентів вважають, що особливості характеру, вольові та моральні якості Зеленського більшою мірою не відповідають посаді президента. 17,6% опитаних вважають, що відповідають, а 27,5% − що відповідають і не відповідають однаковою мірою.

Утім, якщо порівняти з березнем цього року, то індекс досвіду та компетентності зріс з -42,4 до -34,9.

Майже у третини українців президент викликає негативні емоції (33,7%).

19,2% опитаних отримують від президента переважно позитивні емоції, 28,7% ˗ рівною мірою негативні і позитивні. У 13,9% опитаних громадян Зеленський не викликає якихось емоцій.

Щодо результатів діяльності Зеленського, то 42,2% опитаних оцінюють їх переважно негативно, 13,9% − переважно позитивно, 39,8% зазначають, що є як негативні, так і позитивні результати.

Загальний індекс оцінки Зеленського змінився з -28,3 до -25,6. Тобто оцінка громадянами президента порівняно з березнем дещо покращилася, хоча, як і раніше, перебуває у негативному діапазоні.

Соціологи служби Центру Разумкова провели дослідження з 29 липня по 4 серпня. При цьому використали метод інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Опитали 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих.