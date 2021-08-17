Дмитро Разумков досі ще не вакцинувався від коронавірусу. Фото: 24tv.ua

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Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, досі не зробив щеплення від коронавірусу.

Спікер вважає, що є багато людей, кому вакцинація потрібніша, ніж йому. Разумков відзначив, що в минулому році перехворів на CОVID-хворобу, тому має антитіла. Про це 17 серпня заявив на брифінгу під час поїздки в Полтавську область, повідомляє «Укрінформ».

Ще не вакцинувався. На щастя чи на жаль, ми з дружиною торік перехворіли на CОVID-19, у нас ще є антитіла, — зазначив він.

Як відомо, Центр громадського здоров’я рекомендує вакцинуватися від коронавірусу, незалежно від того, хворіла людина чи ні. Там стверджують, що набутий природним шляхом імунітет не гарантує того, що людина не захворіє знову на цю інфекцію, і важкість нового захворювання не залежить від того, як людина хворіла на COVID-19 раніше.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков захворів на COVID-19 11 листопада 2020 року. Він працював з дому, перебуваючи на самоізоляції. Одужав від коронавірусної хвороби парламентар 30 листопада.

А в грудні Разумков заявляв, що не вакцинуватиметься від коронавірусної хвороби COVID-19, бо вже переніс інфекцію, а тому має антитіла. Проте голова ВРУ запевняв, що підтримує вакцинацію для інших людей.

Джерело: «Укрінформ»