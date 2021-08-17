Число «Пі» вирахували з рекордною точністю, фото:

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Ракурс

Число «Пі» — математичну константу, котра визначає відношення довжини кола до його діаметра і являє собою безкінечну послідовність цифр після коми — вирахували з рекордною точністю.

Тепер відома послідовність числа «Пі» становить 62,8 трлн цифр, повідомляє прес-служба Университету прикладных наук Граубюендена (Швейцарія).

Зазначається, що для встановлення рекорду учені задіяли суперкомп’ютер, розрахунки на якому тривали 108 днів та дев’ять годин.

Усю послідовність учені наразі не розкривають, проте повідомили останні її цифри — 7817924264.

Очікується, що це досягнення внесуть до Книги рекордів Гіннеса. Попередній рекорд становив послідовність з 50 трлн цифр.

Для оптимізації швидкості розрахунків, вони здійснювалися із застосуванням шістнадцяткової системи, тож комп’ютеру довелося після завершення розрахунків ще переводити це гігантське число у десяткову систему.

За словами учених, їхній рекорд було встановлено майже вдвічі швидше, ніж рекорд Google у 2019 році (31,4 трлн цифр), встановлений шляхом використання «хмарних» розрахунків, і у 3,5 раза швидше, ніж попередній світовий рекорд 2020 року.

Науковці сподіваються, що накопичений досвід таких масштабних розрахунків знайде застосування в інших областях, таких як аналіз РНК чи моделювання гідродинаміки.