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Ракурс
6-річну дитину викрали на вулиці у черкаському селі. Фото: cheline.com.ua

6-річну дитину викрали на вулиці у черкаському селі, підозрюють громадянина ФРН

17 сер 2021, 16:15
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У Черкаській області відбулося викрадення шестирічного хлопчика, до злочину може бути причетний його батько.

16 серпня до поліції надійшло повідомлення, що близько 18.30 в селі Червона Слобода на вулиці Довженка невідомий чоловік викрав дитину. Про це розповіли у прес-службі поліції Черкаської області.

Коли хлопчик бавився на вулиці, до нього під’їхав автомобіль темного кольору, з якого вийшов чоловік. Він посадив дитину до салону й поїхав у невідомому напрямку.

Рідні заявили, що до викрадення дитини може бути причетний батько хлопчика, громадянин Німеччини. Місцеперебування чоловіка та дитини встановлюють правоохоронці.


Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на п’ять років.

Нагадаємо, в березні в Херсонській області викрали та вбили семирічну дівчинку Марію Борисову. А вже у квітні 62-річний чоловік, затриманий за підозрою у вбивстві та зґвалтуванні, повісився в СІЗО.

Джерело: Ракурс


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