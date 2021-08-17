Струмок в Англії забарвився в яскраво-синій колір. Фото: HERTS AND ESSEX COMMUNITY FARM

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Струмок в Англії забарвився в яскраво-синій колір — до цього він вже ставав жовтим, рожевим і червоним.

Змінила колір вода в струмку Кенонс-Брук в місті Харлоу графства Ессекс на минулих вихідних. За словами місцевих мешканців, вода забарвлюється в неприродний колір вже не вперше. Фермери б’ють на сполох, бо ж цю воду вони беруть для поливу, а діти тут купаються. Про це повідомляє BBC.

Як розповів керуючий фермою Herts and Essex Community Farm Елліот Воллен, колір води дійсно яскраво-синій. Колір вода змінила на кілька кілометрів, а сам струмок впадає в річку Сторт, тому й забруднює величезну територію цією невідомою речовиною. Фермер переконує, що в попередні рази вода ставала жовтою, рожевою і червоною.

Аграрій стверджує, що до з’ясування причини забруднення він перестав використовувати цю воду в господарстві. Тепер йому доводиться підніматися вгору за течією, щоб знайти чисту воду.

Агентство з охорони навколишнього середовища Великої Британії заявило, що вже проводить розслідування. Однак експерти поки не виявили жодних ознак заподіяння шкоди дикій природі.

Нагадаємо, росіяни забруднили нафтою під сотню квадратних кілометрів Чорного моря. Розлив нафти в Чорному морі стався біля Новоросійська, а площа забруднення становить 80 кв. км. Екологи стверджують, забруднення вплине не лише на морських тварин, але й людей.

Джерело: BBC