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Струмок в Англії забарвився в яскраво-синій колір. Фото: HERTS AND ESSEX COMMUNITY FARM

Струмок в Англії став синім — вода у ньому вже змінювала колір (ФОТО)

17 сер 2021, 16:08
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Струмок в Англії забарвився в яскраво-синій колір — до цього він вже ставав жовтим, рожевим і червоним.

Змінила колір вода в струмку Кенонс-Брук в місті Харлоу графства Ессекс на минулих вихідних. За словами місцевих мешканців, вода забарвлюється в неприродний колір вже не вперше. Фермери б’ють на сполох, бо ж цю воду вони беруть для поливу, а діти тут купаються. Про це повідомляє BBC.

Як розповів керуючий фермою Herts and Essex Community Farm Елліот Воллен, колір води дійсно яскраво-синій. Колір вода змінила на кілька кілометрів, а сам струмок впадає в річку Сторт, тому й забруднює величезну територію цією невідомою речовиною. Фермер переконує, що в попередні рази вода ставала жовтою, рожевою і червоною.

Аграрій стверджує, що до з’ясування причини забруднення він перестав використовувати цю воду в господарстві. Тепер йому доводиться підніматися вгору за течією, щоб знайти чисту воду.

Агентство з охорони навколишнього середовища Великої Британії заявило, що вже проводить розслідування. Однак експерти поки не виявили жодних ознак заподіяння шкоди дикій природі.

Струмок в Англії забарвився в яскраво-синій колір. Фото: HERTS AND ESSEX COMMUNITY FARM

Струмок в Англії забарвився в яскраво-синій колір. Фото: HERTS AND ESSEX COMMUNITY FARM


Нагадаємо, росіяни забруднили нафтою під сотню квадратних кілометрів Чорного моря. Розлив нафти в Чорному морі стався біля Новоросійська, а площа забруднення становить 80 кв. км. Екологи стверджують, забруднення вплине не лише на морських тварин, але й людей.

Джерело: BBC

Джерело: Ракурс


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