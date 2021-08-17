Ручей в Англии окрасился в ярко-синий цвет. Фото: HERTS AND ESSEX COMMUNITY FARM

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Ракурс

Ручей в Англии окрасился в ярко-синий цвет — до этого он уже становился желтым, розовым и красным.

Изменила вода в ручье Кенонс-Брук в городе Харлоу графства Эссекс на прошлых выходных. По словам местных жителей, вода окрашивается в неестественный цвет уже не впервые. Фермеры бьют тревогу, потому что эту воду они берут для полива, а дети здесь купаются. Об этом сообщает BBC.

Как рассказал управляющий фермой Herts and Essex Community Farm Эллиот Уоллен, цвет воды действительно ярко-синий. Цвет вода изменила на несколько километров, а сам ручей впадает в реку Сторт, поэтому и загрязняет огромную территорию этим неизвестным веществом. Фермер убеждает, что в предыдущие разы вода становилась желтой, розовой и красной.

Аграрий утверждает, что до выяснения причины загрязнения он перестал использовать эту воду в хозяйстве. Теперь ему приходится подниматься вверх по течению, чтобы найти чистую воду.

Агентство по охране окружающей среды Великобритании заявило, что уже проводит расследование. Однако эксперты пока не обнаружили никаких признаков причинения вреда дикой природе.

Напомним, россияне загрязнили нефтью под сотню квадратных километров Черного моря. Разлив нефти в Черном море произошел возле Новороссийска, а площадь загрязнения составляет 80 кв. км. Экологи утверждают, загрязнение повлияет не только на морских животных, но и людей.

Источник: BBC