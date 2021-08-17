Завод Коломойского в США загорелся из-за поджога – подробности

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Ракурс

Металлургический завод Игоря Коломойского в штате Огайо в США мог загореться из-за поджога. За два дня до пожара прокуратура обнаружила там токсичные отходы.

Об этом заявил американский журналист Майкл Салла, редактор отдела журналистских расследований издания Pittsburgh Post-Gazette.

Мы действительно считаем, что это был сознательный поджог, — цитирует он слова представителя отдела расследований пожаров Брайана Бонерта.

На момент начала пожара в здании завода было отключены электричество, пожарные гидранты и освещения. За два дня до пожара управления генерального прокурора штата Огайо возбудило дело против этого завода.

Причиной стали грубые нарушения требований по защите окружающей среды после обнаружения на его территории целых гор токсичных отходов, которые попадали в соседнюю реку.

Журналист напоминает, что Коломойский находится под американским следствием по делу об отмывании денег. Речь идет о похищении миллионов долларов из украинского банка и их тайного вложения в металлургические заводы в США.

Напомним, в марте Штаты внесли Коломойского в свой санкционный список, обвинив его в причастности к коррупции. Эти санкции предусматривают запрет на въезд в США олигарху и членам его семьи.