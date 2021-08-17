Завод Коломойського в США загорівся через підпал – подробиці. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158916-zavod-kolomoyskogo-v-ssha-zagorivsya-cherez-pidval-podrobyci.html

Ракурс

Металургійний завод Ігоря Коломойського в штаті Огайо в США міг загорітися через підпал. За два дні до пожежі прокуратура виявила там токсичні відходи.

Про це заявив американський журналіст Майкл Салла, редактор відділу журналістських розслідувань видання Pittsburgh Post-Gazette.

Ми справді вважаємо, що це був свідомий підпал, — цитує він слова представника відділу розслідувань пожеж Браяна Бонерта.

На момент початку пожежі в будівлі заводу було відключені електрика, пожежні гідранти та освітлення. За два дні до пожежі управління генерального прокурора штату Огайо порушило справу проти цього заводу.

Причиною стали грубі порушення вимог щодо захисту довкілля після виявлення на його території цілих гір токсичних відходів, які потрапляли в сусідню річку.

Журналіст нагадує, що Коломойський перебуває під американським слідством у справі про відмивання грошей. Ідеться про викрадення мільйонів доларів з українського банку і їх таємного вкладення у металургійні заводи в США.

Нагадаємо, у березні Штати внесли Коломойського до свого санкційного списку, обвинувативши його в причетності до корупції. Ці санкції передбачають заборону на в’їзд до США олігарху і членам його сім’ї.