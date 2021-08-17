Позачергове засідання проведе Рада через «Кримську платформу». Фото: kor.ill.in.ua

https://racurs.ua/ua/n158914-pozachergove-zasidannya-provede-rada-cherez-krymsku-platformu.html

Ракурс

Позачергове засідання проведе Верховна Рада через саміт «Кримська платформа».

У парламенті зібрали 150 підписів для проведення позачергового засідання на понеділок, 23 серпня. У рамках засідання мають проголосувати за постанову № 5775 про звернення до наших міжнародних партнерів. Про це 17 серпня повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк на власній сторінці у Telegram.

На сайті ВРУ вже з’явився проект постанови. Нардепам пропонують схвалити звернення парламенту до ООН, Парламентської асамблеї Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, ОЧЕС, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав. У документі наголошується важливість тиску на Росію через окупацію Криму та порушення на півострові норм міжнародного права, фундаментальних прав, свобод та інтересів громадян України.

Також міститься заклик до міжнародних партнерів прийняти резолюцію про підтримку «Кримської платформи».

Нагадаємо, днями запрацював офіційний сайт «Кримської платформи» — crimea-platform.org, на якому публікуватимуть актуальну інформацію про цю міжнародну ініціативу.