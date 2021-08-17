Внеочередное заседание проведет Рада через «Крымскую платформу». Фото: kor.ill.in.ua

https://racurs.ua/n158914-vneocherednoe-zasedanie-provedet-rada-iz-za-krymskoy-platformy.html

Ракурс

Внеочередное заседание проведет Верховная Рада из-за саммита «Крымская платформа».

В парламенте собрали 150 подписей для проведения внеочередного заседания на понедельник, 23 августа. В рамках заседания должны проголосовать за постановление № 5775 об обращении к нашим международным партнерам. Об этом 17 августа сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк на своей странице в Telegram.

На сайте ВРУ уже появился проект постановления. Нардепам предлагают одобрить обращение парламента к ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, ОЧЭС, Европейского парламента, правительств и парламентов иностранных государств. В документе отмечается важность давления на Россию из-за оккупации Крыма и нарушения на полуострове норм международного права, фундаментальных прав, свобод и интересов граждан Украины.

Также содержится призыв к международным партнерам принять резолюцию о поддержке «Крымской платформы».

Напомним, на днях заработал официальный сайт «Крымской платформы» — crimea-platform.org, на котором будут публиковать актуальную информацию об этой международной инициативе.