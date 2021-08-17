Фотокорры сложили «оружие» под МВД - протест из-за избиения журналиста

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Митинг под стенами МВД состоялся 17 августа после избиения фотокорреспондента издания «Буквы» Александра Кужельного, который подвергся нападению на акции протеста под Офисом президента в минувшие выходные. Сегодня в здании Министерства внутренних дел в Киеве на акцию «Безопасность — журналистам. Наказание — атакующим» пришли коллеги Кужельного из разных изданий.

Митингующие держали в руках плакаты «Безопасность где?», «Приговоры где?», «Журналист не мишень», «Безопасность журналистам! Наказание атакующим». Пообщаться с представителями СМИ вышел глава пресс-службы МВД Артем Шевченко, который пообещал держать коммуникацию с журналистами.

Завтра суд изберет меру пресечения. Судья Литвинова. Это Печерский суд, — отметил Шевченко.

Напомним, после акции «Остановим капитуляцию», которая состоялась под Офисом президента 14 августа, на корреспондента «Буквы» Александра Кужельного было совершено нападение. Молодые люди сняли на видео момент атаки. Сначала они требовали у фотокора удалить фотографии, сделанные во время акции. Кужельный отметил, что один из фигурантов атаки вспоминал также о другом нападении, которое произошло 21 июля под судом, где проходило заседание по делу анархиста Алексея Боленкова, и нападавшего — российского неонациста Михаила Шаланкевича по прозвищу «Ганс».

Лидер «Нацкорпуса» Андрей Белецкий заверил, что нападавшие не являются членами его организации. Впоследствии он привел двух молодых людей к Кужельному с извинениями. Ребята заявили, что избили фотокора, потому что «получили ложную информацию». Фигурантами атаки оказались львовяне 2001 и 2004 годов рождения.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 345−1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до пяти лет заключения. Печерский райсуд Киева 18 августа изберет им меру пресечения.