Фотокори склали “зброю” під МВС - протест через побиття журналіста

https://racurs.ua/ua/n158915-fotokory-sklaly-zbrou-pid-mvs-protest-cherez-pobyttya-jurnalista-foto.html

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Мітинг під стінами МВС відбувся 17 серпня після побиття фотокореспондента видання «Букви» Олександра Кужельного, який зазнав нападу на акції протесту під Офісом президента минулими вихідними. Сьогодні до будівлі Міністерства внутрішніх справ у Києві на акцію «Безпека — журналістам. Покарання — нападникам» прийшли колеги Кужельного з різних видань.

Мітингувальники тримали у руках плакати «Безпека де?», «Вироки де?», «Журналіст не мішень», «Безпеку журналістам! Покарання нападникам». Поспілкуватися з представниками ЗМІ вийшов директор з комунікацій МВС Артем Шевченко, який пообіцяв комунікувати з журналістами.

Завтра суд обере запобіжний захід. Суддя Литвинова. Це Печерський суд, — зазначив Шевченко.

Нагадаємо, після акції «Зупинимо капітуляцію», яка відбулася під Офісом президента 14 серпня, на кореспондента видання «Букви» Олександра Кужельного було скоєно напад. Молодики зняли на відео момент нападу. Спочатку вони вимагали у фотокора видалити світлини, зроблені під час акції. Кужельний зазначив, що один з нападників згадував також про інший напад, який стався 21 липня під судом, де проходило засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, та нападника — російського неонациста Михайла Шаланкевича на прізвисько «Ганс».

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький запевнив, що нападники не є членами його організації. Згодом він привів двох молодиків до Кужельного з вибаченнями. Хлопці заявили, що побили фотокора, тому що «отримали неправдиву інформацію». Фігурантами атаки виявилися львів’яни 2001 та 2004 років народження.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 345−1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до п’яти років ув’язнення. Печерський райсуд Києва 18 серпня обере для них запобіжний захід.