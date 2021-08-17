Стало відоме ім’я військового, якого вбили окупанти на Донбасі (ФОТО)

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Ракурс

Війна на Донбасі триває, окупанти й далі вбивають українських військових, порушуючи режим припинення вогню.

16 серпня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил від кулі снайпера загинув старший солдат Артем Мазур. Про це повідомили в Приютівській громаді Кіровоградської області.

На Донбасі він служив заступником командира бойової машини, навідником, оператором 1-го механізованого відділення 3-го механізованого батальйону.

Загиблий був родом із села Веселе, йому було всього 26 років. Артема призвали на службу в лютому 2017 року. У нього залишилась дружина та мати.

За інформацією «Суспільного», хлопець був єдиним сином у матері, одружився лише три місяці тому. Його брат теж служить в зоні ООС. Артем навчався у місцевій школі, закінчив професійно-технічне училище. Прощання з загиблим планують завтра, 18 серпня, об 11.00.

Нагадаємо, окупаційна армія Росії минулої доби п’ять разів відкривала вогонь у зоні операції Об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів загинув захисник України.