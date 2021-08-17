Стало известно имя военного, которого убили оккупанты в Донбассе. Фото: УП

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Ракурс

Война на Донбассе продолжается, оккупанты и дальше убивают украинских военных, нарушая режим прекращения огня.

16 августа в зоне проведения операции Объединенных сил от пули снайпера погиб старший солдат Артем Мазур. Об этом сообщили в Приютовской общине Кировоградской области.

На Донбассе он служил заместителем командира боевой машины, наводчиком, оператором 1-го механизированного отделения 3-го механизированного батальона.

Погибший был родом из села Веселое, ему было всего 26 лет. Артема призвали на службу в феврале 2017 года. У него осталась жена и мать.

По информации «Суспільного», парень был единственным сыном у матери, женился только три месяца назад. Его брат тоже служит в зоне ООС. Артем учился в местной школе, закончил профессионально-техническое училище. Прощание с погибшим планируют завтра, 18 августа, в 11.00.

Напомним, оккупационная армия России за прошедшие сутки пять раз открывала огонь в зоне операции Объединенных сил. Вследствие обстрелов погиб защитник Украины.