Джефф Безос поссорился с NASA из-за Илона Маска. Фото: igate.com.ua

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Компания Джеффа Безоса Blue Origin будет судиться с NASA из-за выбора компании Илона Маска SpaceX для создания посадочного модуля, который доставит астронавтов на Луну.

История с выбором этого посадочного модуля далека от завершения. В компании Безоса считают, что агентство правительства США ненадлежащим образом оценило ее инициативу по созданию модуля. Blue Origin хочет добиться приостановления выполнения сделки на время рассмотрения дела. Об этом сообщает издание SpaceNews.

NASA подписало контракт со SpaceX на строительство модуля в апреле, а проекты Blue Origin и Dynetics были отклонены. В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявили, что компания Маска сделала самое выгодное предложение. Однако конкуренты SpaceX не успокоились и подали протест в американскую Счетную палату.

Как известно, лунный модуль — часть амбициозной программы «Артемида», призванной вернуть астронавтов на Луну. В программе задействованы не только американцы, но и европейцы, канадцы и японцы.

Первый старт по программе могут провести уже в 2021 году, однако он будет беспилотным. Аппарат проведет какое-то время на орбите вокруг Луны и вернется на Землю. Пилотируемый запуск может состояться в 2023 году, а высадить человека на Луне планируют в середине десятилетия.

Напомним, американское космическое агентство NASA показало фото сверхтяжелой ракеты, которая вскоре полетит на Луну. Новая космическая миссия по покорению Луны получила название «Артемида».

Источник: SpaceNews