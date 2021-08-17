Джефф Безос посварився з NASA через Ілона Маска. Фото: igate.com.ua

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Компанія Джеффа Безоса Blue Origin судитиметься з NASA через вибір компанії Ілона Маска SpaceX для створення посадкового модуля, який доставить астронавтів на Місяць.

Історія з вибором цього посадкового модуля далека від завершення. У компанії Безоса вважають, що агентство уряду США неналежним чином оцінило її ініціативу зі створення модуля. Blue Origin хоче домогтися призупининення виконання угоди на час розгляду справи. Про це повідомляє видання SpaceNews.

NASAпідписало контракт зі SpaceX на будівництво модуля у квітні, а проекти Blue Origin і Dynetics були відхиленими. В Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США заявили, що компанія Маска зробила найвигіднішу пропозицію. Однак конкуренти SpaceX не заспокоїлися й подали протест в американську Рахункову палату.

Як відомо, місячний модуль — частина амбітної програми «Артеміда», покликаної повернути астронавтів на Місяць. У програмі задіяні не лише американці, але й європейці, канадці та японці.

Перший старт за програмою можуть провести вже в 2021 році, проте він буде безпілотним. Апарат проведе якийсь час на орбіті навколо Місяця і повернеться на Землю. Пілотований запуск може відбутися у 2023 році, а висадити людину на Місяці планують всередині десятиліття.

Нагадаємо, американське космічне агентство NASA показало фото надважкої ракети, яка незабаром полетить на Місяць. Нова космічна місія з підкорення Місяцю дістала назву «Артеміда».

Джерело: SpaceNews