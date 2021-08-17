Офіс Зеленського - “Радянщину” на тлі Небесної сотні встановили до Дня Незалежності

https://racurs.ua/ua/n158911-ofis-zelenskogo-radyanschynu-na-tli-nebesnoyi-sotni-vstanovyly-do-dnya-nezalejnosti.html

Ракурс

На Алеї Героїв Небесної сотні у Києві встановили символи ностальгії за СРСР. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада не має стосунку до радянських символів й зазначив, що інсталяцією займається Офіс президента Володимира Зеленського. Кличко також засудив встановлення символів ностальгії за комуністичним режимом на місці розстрілів людей. Згодом з’явилася офіційна реакція Банкової.

Прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров в ефірі телеканалу «Україна-24» заявив, що декорації у центрі Києва не зачіпають меморіальні конструкції. Він запевнив, що з’ясує, чи був наданий на дозвіл на їхнє розміщення.

Я не беруся судити доцільність декорацій… Ситуація — наслідок маніпуляцій… Це тимчасові конструкції, вони жодним чином не зачіпають меморіальні конструкції… Це декорації для телетрансляції до Дня Незалежності… Там є козацька епоха, царська, Друга світова війна, — заявив Нікіфоров.

Також представник Зеленського наголосив, що біля совкових декорацій «не передбачалося масових заходів».

Окрім цього, в Офісі президента пояснили, що до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної сотні планувалося зробити інсталяцію екскурсу історією України. Проте тепер влада має намір переглянути «творчу концепцію» після хвилі громадського обурення.

Це мала бути декорація для телевізійної зйомки частини урочистостей 24 серпня, яка не закривала доступу до меморіальних табличок… У цих декораціях планувалася зйомка художньої постановки — історичний екскурс різними періодами історії України, від Київської русі до наших днів. Після того декорація мала бути демонтована. Але тепер творча концепція буде переглянута, — цитує УП співрозмовника в офісі Зеленського.

Водночас Музей Революції Гідності не попереджали, що «інсталяція» на Алеї Небесної Сотні буде радянською:

Нагадаємо, 17 серпня на Алеї Героїв Небесної сотні встановили декорації для святкової постановки просто посеред меморіалу, де розташовані портрети загиблих учасників Революції гідності. На цьому місці розмістили декорації морозива, автоматів з газованою водою і радянських «хрущівок».

Кличко заявив, що «символи ностальгії за Радянським союзом» недоречні. Він наголосив, що КМДА не має до цього стосунку й зазначив, що інсталяцією займається Офіс президента Володимира Зеленського.

Поліція провела жорстке затримання кількох членів Нацкорпусу, які валили декорації на Алеї Героїв Небесної сотні.