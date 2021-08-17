Офис Зеленского - «Советщину» на фоне Небесной сотни установили ко Дню Независимости

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На Аллее Героев Небесной сотни в Киеве установили символы ностальгии по СССР. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что городские власти не имеет отношения к советским символам и отметил, что их установкой занимается Офис президента Владимира Зеленского. Кличко также осудил символы ностальгии по коммунистическому режиму на месте расстрелов людей. Впоследствии появилась официальная реакция Банковой.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в эфире телеканала «Украина-24» заявил, что декорации в центре Киева не затрагивают мемориальные конструкции. Он заверил, что выяснит, было ли предоставлено разрешение на их установку.

Я не берусь судить целесообразность декораций… Ситуация — следствие манипуляций… Это временные конструкции, они никоим образом не затрагивают мемориальные конструкции… Это декорации для телетрансляции ко Дню Независимости… Там есть казацкая эпоха, царская, Вторая мировая война, — заявил Никифоров.

Также представитель Зеленского отметил, что у совковых декораций «не предусматривалось массовых мероприятий».

Кроме этого, в Офисе президента объяснили, что ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной сотни планировалось произвести экскурс историей Украины. Однако теперь власти намерены пересмотреть «творческую концепцию» после волны общественного возмущения.

Это должна была стать декорация для телевизионной съемки части торжеств 24 августа, которая не закрывала доступ к мемориальным табличкам… В этих декорациях планировалась съемка художественной постановки — исторического экскурса различными периодами истории Украины, от Киевской Руси до наших дней. После чего декорация должна была быть демонтирована. Но теперь творческая концепция будет пересмотрена, — цитирует УП собеседника в офисе Зеленского.

В то же время Музей Революции достоинства не предупреждали, что «инсталляция» на Аллее Небесной Сотни будет советской:

Напомним, 17 августа на Аллее Героев Небесной сотни установили декорации для праздничной постановки прямо посреди мемориала, где расположены портреты погибших участников Революции достоинства. На этом месте уже разместили декорации мороженого, автоматов с газировкой и советских «хрущевок».

Кличко заявил, что «символы ностальгии по Советскому союзом» неуместны. Он отметил, что КГГА не имеет к этому отношения и сообщил, что установкой занимается Офис президента Владимира Зеленского.

Полиция провела жесткое задержание нескольких членов Нацкорпуса, которые валили декорации на Аллее Героев Небесной сотни.