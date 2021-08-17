Выбирать своих людей в КСУ Зеленскому поможет судья Федерального суда США, фото - EAdaily

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Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 365/2021 «Вопросы конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины».

Зеленский утвердил Положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ относительно членов суда, которых назначает президент, а также персональный состав конкурсной комиссии.

Из семи членов конкурсной комиссии трое являются известными международными экспертами, например, Богдан Футей, доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий Соединенных Штатов Америки.

Остальные члены комиссии — ведущие юристы из Украины.

В состав конкурсной комиссии вошли:

Напомним, что 17 августа Офис президента подал апелляцию на решение Верховного суда об отмене указа Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности судьи КСУ.

Теперь судьбу отстраненного судьи будет решать Большая палата Верховного суда. Если решение первой инстанции останется без изменений, то у команды Зеленского не будет аргументов, чтобы блокировать восстановление экс-главы КСУ.

Решение об отмене указа президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ Зеленский подписал 27 марта. В КСУ тогда заявили о том, что указы президента незаконны и выходят за рамки конституционных полномочий главы государства.

Впоследствии Тупицкий подал иск в Верховный суд. В конце декабря 2020 года Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Конфликт вспыхнул 27 октября 2020 года, когда Конституционный суд отменил часть положений антикоррупционной реформы. Позже ответственность за ложь в декларациях вернули.

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование против Тупицкого.

Верховный суд уже признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей Конституционного суда.