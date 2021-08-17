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Обирати своїх людей в КСУ Зеленському допоможе суддя Федерального суду США, фото - EAdaily
Обирати своїх людей в КСУ Зеленському допоможе суддя Федерального суду СШАhttps://racurs.ua/ua/n158910-obyraty-svoyih-ludey-v-ksu-zelenskomu-dopomoje-suddya-federalnogo-sudu-ssha.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 365/2021 «Питання конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає президент України».
Зеленський затвердив Положення про проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатур на посаду судді КСУ щодо осіб, яких призначає президент, а також персональний склад конкурсної комісії.
Із семи членів конкурсної комісії троє є відомими міжнародними експертами, наприклад, Богдан Футей, доктор права, професор, суддя Федерального суду претензій Сполучених Штатів Америки.
Інші четверо членів комісії — провідні юристи з України.
Отож, до складу конкурсної комісії увійшли:
Нагадаємо, що Офіс президента подав апеляцію на рішення Верховного суду про скасування указу Володимира Зеленського щодо звільнення Олександра Тупицького з посади судді КСУ.
Згодом Тупицький подав позов до Верховного суду. У кінці грудня 2020 року Зеленський відсторонив його від посади судді КСУ після рішення КСУ щодо скасування частину положень антикорупційної реформи. Згодом відповідальність за брехню в деклараціях повернули.
Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування проти Тупицького. Раніше Верховний суд визнав незаконним указ Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.
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