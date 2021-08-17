Обирати своїх людей в КСУ Зеленському допоможе суддя Федерального суду США, фото - EAdaily

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Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 365/2021 «Питання конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає президент України».

Зеленський затвердив Положення про проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатур на посаду судді КСУ щодо осіб, яких призначає президент, а також персональний склад конкурсної комісії.

Із семи членів конкурсної комісії троє є відомими міжнародними експертами, наприклад, Богдан Футей, доктор права, професор, суддя Федерального суду претензій Сполучених Штатів Америки.

Інші четверо членів комісії — провідні юристи з України.

Отож, до складу конкурсної комісії увійшли:

Нагадаємо, що Офіс президента подав апеляцію на рішення Верховного суду про скасування указу Володимира Зеленського щодо звільнення Олександра Тупицького з посади судді КСУ.

Рішення про скасування указу президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ Зеленський підписав 27 березня. В КСУ тоді заявили про те, що укази президента незаконні й виходять за рамки конституційних повноважень глави держави.



Згодом Тупицький подав позов до Верховного суду. У кінці грудня 2020 року Зеленський відсторонив його від посади судді КСУ після рішення КСУ щодо скасування частину положень антикорупційної реформи. Згодом відповідальність за брехню в деклараціях повернули.

Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування проти Тупицького. Раніше Верховний суд визнав незаконним указ Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.