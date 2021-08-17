Літак з Києва «забув» в Кабулі 12 українських військових. Фото: https://qha.com.ua/

https://racurs.ua/ua/n158909-litak-z-kyieva-zabuv-v-kabuli-12-ukrayinskyh-viyskovyh.html

Ракурс

Ситуація в Афганістані залишається напруженою через захоплення влади бойовиками руху Талібан. 12 українських військовослужбовців чекають евакуації на військовій базі біля Кабула.

Посольство України підтримує з ними зв‘язок і буде інструктувати про подальші кроки щойно з‘явиться можливість евакуації. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

За інформацією «24 каналу», сестра одного з військових Наталя розповіла, що на базу до українців навідалися таліби. На щастя, все обійшлося без побиття та жорстокості. Терористи забрали у них всю зброю і попередили, щоб ті не намагалися чинити опір, інакше все буде «по-іншому».

За її словами, зараз військові сидять на базі й нікуди не виходять, адже в місті панує анархія. Їжа у них є. Наталя каже, що вночі з Кабула вилетів літак, на якому евакуювали всього вісім українців, решта 72 — іноземці. Військовим про цю евакуації ніхто не сказав.

Дипломати стверджують, що не можуть негайно евакуювати наших громадян через перекриту дорогу в аеропорт. Вони намагаються домовитися з талібами, щоб організувати коридор і вивезти всіх на автобусі в аеропорт.

Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр стверджує, що на території Афганістану військовослужбовців ЗСУ немає.

17 серпня евакуаційний борт BBC ФРН все-таки зміг приземлитися в аеропорту Кабула, але всього сім людей змогли покинути столицю Афганістану. Стрілянина та хаос в аеропорті не дозволили іншим німецьким громадянам і союзникам вчасно прибути до літака.

Тим часом президент США Джо Байден у своєму зверненні до американської нації заявив, що «рішуче» наполягає на правильності свого рішення про виведення американських військ з Афганістану і не планує його змінювати.

Нагадаємо, рух Талібан оголосив амністію по всьому Афганістану і закликав жінок приєднатися до його уряду. Крім того, таліби попросили чиновників поновити роботу.