Самолет из Киева «забыл» в Кабуле 12 украинских военных. Фото: https://qha.com.ua

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Ракурс

Ситуация в Афганистане остается напряженной из-за захвата власти боевиками движения Талибан. 12 украинских военнослужащих ждут эвакуации на военной базе возле Кабула.

Посольство Украины поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

По информации «24 канала», сестра одного из военных Наталья рассказала, что на базу к украинцам наведались талибы. К счастью, все обошлось без избиения и жестокости. Террористы забрали у них все оружие и предупредили, чтобы те не пытались сопротивляться, иначе все будет «по-другому».

По ее словам, сейчас военные сидят на базе и никуда не выходят, ведь в городе царит анархия. Пища у них есть. Наталья говорит, что ночью из Кабула вылетел самолет, на котором эвакуировали всего восемь украинцев, остальные 72 — иностранцы. Военным об этой эвакуации никто не сказал.

По словам женщины, дипломаты утверждают, что не могут немедленно эвакуировать наших граждан из-за перекрытой дороги в аэропорт. Они пытаются договориться с талибами, чтобы организовать коридор и вывезти всех на автобусе в аэропорт.

17 августа эвакуационный борт ВВС ФРГ все-таки смог приземлиться в аэропорту Кабула, но всего семь человек смогли покинуть столицу Афганистана. Стрельба и хаос в аэропорту не позволили другим немецким гражданам и союзникам вовремя прибыть к самолету.

Тем временем президент США Джо Байден в своем обращении к американской нации заявил, что «решительно» настаивает на правильности своего решения о выводе американских войск из Афганистана и не планирует его менять.

Напомним, движение Талибан объявило амнистию по всему Афганистану и призвало женщин присоединиться к его правительству. Кроме того, талибы попросили чиновников возобновить работу.