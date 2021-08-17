6-летнего ребенка похитили в черкасском селе, подозревают гражданина ФРГ

6-летнего ребенка похитили в черкасском селе. Фото: cheline.com.ua

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Ракурс

В Черкасской области произошло похищение шестилетнего мальчика, к преступлению может быть причастен его отец.

16 августа в полицию поступило сообщение, что около 18.30 в селе Слобода на улице Довженко неизвестный мужчина похитил ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Черкасской области.

Когда мальчик играл на улице, к нему подъехал автомобиль темного цвета, из которого вышел мужчина. Он посадил ребенка в салон и уехал в неизвестном направлении.

Родные заявили, что к похищению ребенка может быть причастен отец мальчика, гражданин Германии. Местонахождение мужчины и ребенка устанавливают правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на пять лет.

Напомним, в марте в Херсонской области похитили и убили семилетнюю девочку Марию Борисову. А уже в апреле 62-летний мужчина, задержанный по подозрению в убийстве и изнасиловании, повесился в СИЗО.