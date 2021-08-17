Число «Пи» вычислили с рекордной точностью, фото:

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Ракурс

Число «Пи» — математическую константу, которая определяет отношение длины окружности к ее диаметру и представляет собой бесконечную последовательность цифр после запятой — вычислили с рекордной точностью.

Теперь известная последовательность числа «Пи» составляет 62,8 трлн цифр, сообщает пресс-служба Университета прикладных наук Граубюендена (Швейцария).

Отмечается, что для установления рекорда ученые задействовали суперкомпьютер, расчеты на котором продолжались 108 дней и девять часов.

Всю последовательность ученые пока не раскрывают, однако сообщили последние ее цифры — 7817924264.

Ожидается, что это достижение внесут в Книгу рекордов Гиннеса. Предыдущий рекорд составлял последовательность из 50 трлн цифр.

Для оптимизации скорости расчетов, они осуществлялись с применением шестнадцатеричной системы, поэтому компьютеру пришлось после завершения расчетов еще переводить это гигантское число в десятичную систему.

По словам ученых, их рекорд был установлен почти вдвое быстрее, чем рекорд Google в 2019 году (31,4 трлн цифр), установленный путем использования «облачных» расчетов, и в 3,5 раза быстрее, чем предыдущий мировой рекорд 2020 года.

Ученые надеются, что накопленный опыт таких масштабных расчетов найдет применение в других областях, таких как анализ РНК или моделированиt гидродинамики.