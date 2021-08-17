Дмитрий Разумков до сих пор еще не вакцинировался от коронавируса. Фото: 24tv.ua

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Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады, до сих пор не сделал прививки от коронавируса.

Спикер считает, что есть много людей, кому вакцинация нужнее, чем ему. Разумков отметил, что в прошлом году переболел CОVID-болезнью, поэтому имеет антитела. Об этом 17 августа заявил на брифинге во время поездки в Полтавскую область, сообщает «Укринформ».

Еще не вакцинировался. К счастью или к сожалению, мы с женой в прошлом году переболели CОVID-19, у нас еще есть антитела, — отметил он.

Как известно, Центр общественного здоровья рекомендует вакцинироваться от коронавируса, независимо от того, болел человек или нет. Там утверждают, что приобретенный естественным путем иммунитет не гарантирует того, что человек не заболеет снова на эту инфекцию, и тяжесть нового заболевания не зависит от того, как человек болел на COVID-19 ранее.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заболел COVID-19 11 ноября 2020 года. Он работал из дома, находясь на самоизоляции. Выздоровел от коронавирусной болезни парламентарий 30 ноября.

А в декабре Разумков заявлял, что не будет вакцинироваться от коронавирусной болезни COVID-19, потому что уже перенес инфекцию, а потому имеет антитела. Однако председатель ВРУ уверял, что поддерживает вакцинацию для других людей.

Источник: «Укринформ»