ВСУ вооружат невидимыми для вражеской разведки радарами «Кольчуга»

Системы «Кольчуга» передадут ВСУ, фото: Ukrainian Military Pages

https://racurs.ua/n158923-vsu-voorujat-nevidimymi-dlya-vrajeskoy-razvedki-radarami-kolchuga.html

Ракурс

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение 2021 получат от госпредприятия «Укроборонсервис» четыре комплекта станций контроля радиоэлектронной обстановки «Кольчуга-КЕ».

Эта модификация позволяет «Кольчуге» работать в единой системе радиоразведки вооруженных сил, сообщает Ukrainian Military Pages.

Предприятие также начало испытания СВЧ-приборов и элементной базы комплектующих зенитных ракетных комплексов С-300ПС (ПТ), С-300В1 и «Бук-М1», которые им разрабатываются.

Отмечается, что соответствующие работы осуществляются в тесной кооперации с украинскими государственными и частными компаниями с приоритетным использованием отечественных компонентов и технологий.

Станции радиотехнической разведки «Кольчуга» производились ПАО «Топаз» в Донецке.

Стоит добавить, что в 2002 году комплексы «Кольчуга» стали причиной международного скандала — бывший майор госохраны Николай Мельниченко дал показания Большому жюри Сан-Франциско, рассказав, что в сделанных им тайно записях якобы зафиксировано, как тогдашний президент Леонид Кучма обсуждает возможность «спецоперации» по продаже в Ирак, в обход международных санкций, четырех станций «Кольчуга».

Несмотря на отсутствие тогда других доказательств, кроме «пленок Мельниченко», этот скандал способствовал ухудшению позиций Украины на международной арене в течение следующих нескольких лет.

Источник: Ukrainian Military Pages