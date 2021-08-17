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Ракурс
Аллигатор напал на сотрудницу зоопарка в США. Фото: wikimedia.org

Аллигатор напал на работницу зоопарка в США — ее спасли посетители (ВИДЕО)

17 авг 2021, 17:26
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Сотрудницу контактного зоопарка в США, на которую напал аллигатор, спасли посетители.

В контактном зоопарке «Чешуя и хвосты» в штате Юта работница показывала аллигатора группе детей. Когда она зашла в вольер, он набросился на девушку и затащил в террариум. На помощь сотруднице пришли два посетителя. Об этом сообщила очевидец Терезы Уайзман на собственной странице в Facebook.

Женщина пишет, что ее муж, Донни Уайзман, удерживал аллигатора, пока сотрудница пыталась вытащить руку из пасти животного. В это время другой посетитель вытащил ее из бассейна. Руководство бассейна отметило, что девушка уже выздоравливает и с ней все хорошо.

Эти джентльмены могли остаться в безопасном месте, как сделало бы большинство из нас, но вместо этого они вмешались в ситуацию по собственному желанию и помогли обезвредить аллигатора. Их помощь и профессионализм нашей сотрудницы, вероятно, спасли ей жизнь и конечности, — написала очевидец.


Напомним, гигантский крокодил гулял по улицам в индийском городке близ Дандели, штат Карнатака. Рептилию, устроившую променад, сняли на видео. Оказалось, что крокодил мог попасть в город через сезонный разлив рек. Также хищник мог сбежать из заповедника Дандели, который располагается рядом с городком.

Источник: Ракурс


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