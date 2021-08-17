Скандальная инсталляция в центре Киева, фото: Юрий Бирюков

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В Украинском институте национальной памяти (УИНП) прокомментировали резонансный инцидент с установлением сегодня, 17 августа, конструкций, символизирующих советскую эпоху, на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве, где расположены портреты погибших участников Революции достоинства.

В ведомстве утверждают, что эти конструкции были частью исторической художественно-театральной постановки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой УИНП.

За творческим замыслом режиссера, перформанс имел целью коротко показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости, — отмечается в сообщении. — Временные декорации, которые символизировали различные временные периоды, были нужны для съемок проекта.



Отмечается, что организаторы постановки, учитывая чувствительность места, согласились убрать конструкции и перенести съемки на другое место.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти не имеют отношения к скандальной инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни, и отметил, что с этим связан Офис президента Владимира Зеленского. Активисты, которые прибыли на место инцидента, начали самостоятельно валить установленные конструкции. Произошли столкновения с полицией, несколько человек задержали.