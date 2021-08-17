На 18 серпня припадає день Євстигнія-Житника, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n158929-18-serpnya-vidznachaut-den-ievstygniya-jytnyka.html

Ракурс

18 серпня православна церква вшановує мученика Євсигнія, який жив у IV ст. н. е.

Євсигній народився в Антіохії у Малій Азії і був вояком. Після 60 років служби у війську повернувся до рідного міста, де спокійно доживав свого віку як побожний старець. Проте у 362 році, після того, як імперію очолив Юліан Відступник і поновилися переслідування християн, Євсигнія осудили за сповідування християнства і зарубали мечем.

У народі у цю дату відзначали день Євстигнія-Житника. Цього дня здійснювалися обряди, щоб «задобрити» землю і вона допомогла в дозріванні посівів. Зокрема, селяни виходили на поле і, обернувшись на чотири сторони, закликали землю допомогти у дозріванні врожаю.

Також вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, яким буде грудень.

Народні прикмети: