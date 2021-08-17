18 серпня відзначають день Євстигнія-Житникаhttps://racurs.ua/ua/n158929-18-serpnya-vidznachaut-den-ievstygniya-jytnyka.htmlРакурс
18 серпня православна церква вшановує мученика Євсигнія, який жив у IV ст. н. е.
Євсигній народився в Антіохії у Малій Азії і був вояком. Після 60 років служби у війську повернувся до рідного міста, де спокійно доживав свого віку як побожний старець. Проте у 362 році, після того, як імперію очолив Юліан Відступник і поновилися переслідування християн, Євсигнія осудили за сповідування християнства і зарубали мечем.
У народі у цю дату відзначали день Євстигнія-Житника. Цього дня здійснювалися обряди, щоб «задобрити» землю і вона допомогла в дозріванні посівів. Зокрема, селяни виходили на поле і, обернувшись на чотири сторони, закликали землю допомогти у дозріванні врожаю.
Також вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, яким буде грудень.
Народні прикмети:
- якщо п’явки на поверхню води спливають — слід очікувати дощу;
- якщо земляні хробаки цього дня виповзли з-під землі — варто очікувати дощу;
- якщо увечері відлуння чується далеко — буде теплий день;
- якщо відлуння цього дня глухе — наступний день буде похмурим.