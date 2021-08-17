Бета-тестування COVID-сертифікатів у «Дії» розпочало Мінцифри

В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n158930-beta-testuvannya-covid-sertyfikativ-u-diyi-rozpochalo-mincyfry.html

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Мінцифри розпочало проводити так зване «бета-тестування» СOVID-сертифікатів у додатку «Дія» на платформі Android.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про це сьогодні, 17 серпня, у своєму Telegram-каналі.

Відсьогодні всі, хто реєструвався на тестування для Android, поступово отримуватимуть листи з посиланням на інструкцію та додаток, — зазначив Федоров.

За словами міністра, затримка із початком бета-тестування пов’язана з розробником Android компанією Google, котра посилила вимоги до пов’язаної з коронавірусною хворобою COVID-19 інформації.

Це торкнулося і додатків для смартфонів, що викликало затримку. Ми виконали всі умови, які висунула компанія, і отримали підтвердження нової версії «Дії» з сертифікатами, — зазначив Федоров.

Він додав, що минулого тижня почали робитися кроки з підключення до продуктового середовища Євросоюзу, де запускаються усі COVID-серитфікати.

Паралельно чекаємо визнання українських сертифікатів Євросоюзом. До безпечних подорожей по світу без зайвих перешкод залишилося зовсім небагато, — переконаний міністр.

Федоров зазначив, що в додатка «Дія» вже є понад 6 млн активних користувачів.