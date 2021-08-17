Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото: «Слово і Діло»

Бета-тестування COVID-сертифікатів у «Дії» розпочало Мінцифри

17 сер 2021, 20:59
999

Мінцифри розпочало проводити так зване «бета-тестування» СOVID-сертифікатів у додатку «Дія» на платформі Android.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про це сьогодні, 17 серпня, у своєму Telegram-каналі.

Відсьогодні всі, хто реєструвався на тестування для Android, поступово отримуватимуть листи з посиланням на інструкцію та додаток, — зазначив Федоров.

За словами міністра, затримка із початком бета-тестування пов’язана з розробником Android компанією Google, котра посилила вимоги до пов’язаної з коронавірусною хворобою COVID-19 інформації.

Це торкнулося і додатків для смартфонів, що викликало затримку. Ми виконали всі умови, які висунула компанія, і отримали підтвердження нової версії «Дії» з сертифікатами, — зазначив Федоров.

Він додав, що минулого тижня почали робитися кроки з підключення до продуктового середовища Євросоюзу, де запускаються усі COVID-серитфікати.


Паралельно чекаємо визнання українських сертифікатів Євросоюзом. До безпечних подорожей по світу без зайвих перешкод залишилося зовсім небагато, — переконаний міністр.

Федоров зазначив, що в додатка «Дія» вже є понад 6 млн активних користувачів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів