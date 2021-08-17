Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n158932-bolshoy-gerb-zelenskiy-hochet-sozvat-vneocherednoe-zasedanie-rady.html

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Владимир Зеленский, президент Украины просит главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения законопроекта № 5712 «О большом Государственном Гербе Украины».

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, который опубликовал фото соответствующего документа.

Также эту информацию подтвердила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, сообщает агентство «РБК-Украина».

Комитет рассмотрел этот проект (законопроекта № 5712 — ред.) еще до завершения сессии парламента, поэтому решение комитета готово, он был одобрен, поэтому документ может выноситься в зал, — отметила она.

По мнению Кравчук, этот законопроект на соответствующем внеочередном заседании, вероятно, будет одобрен только в первом чтении.

В первом чтении достаточно 226 голосов, а в целом — 300 голосов. Я думаю, что будет понятно ближе ко дню проведения, будет ли оно голосоваться в целом, или только в первом чтении, — отметила она.

Дату проведения внеочередного заседания еще должен объявить спикер парламента, однако, вероятно, это будет 23 или 24 августа, поскольку на эти дни уже запланированы заседания Рады.

Источник: Алексей Гончаренко, «РБК-Украина»